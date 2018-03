später lesen Dortmund BVB-Profi Weigl lobt seinen neuen Trainer Teilen

(dpa) Fußball-Nationalspieler Julian Weigl sieht in Trainer Peter Stöger einen wesentlichen Faktor für den Aufschwung bei Borussia Dortmund. „Er konnte uns natürlich noch nicht seine gesamte Philosophie beibringen, dazu fehlte die Zeit. Aber er hat an den richtigen Stellschrauben gedreht“, sagte der 22-jährige Weigl in einem Interview. Dadurch habe Stöger vor allem der Defensive Sicherheit zurückgegeben.