CAS eröffnet Verfahren gegen russischen Bronze-Curler

Die Anti-Doping-Division des Internationalen Sportgerichtshofs CAS hat ein Verfahren gegen den russischen Curler Alexander Kruschelnizki eingeleitet. Das bestätigte der CAS in einer Mitteilung am Montagnachmittag Ortszeit in Pyeongchang.