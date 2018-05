CDU erneut Wahlsieger in Schleswig-Holstein

() Die CDU unter Landeschef Daniel Günther ist erneut als stärkste Kraft aus der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein hervorgegangen. Die Union kam am Sonntag laut vorläufigem amtlichen Endergebnis auf 35,1 Prozent der Stimmen (2013: 38,9). Die mit der Union in einem Jamaika-Bündnis regierenden Grünen legten mit 16,5 Prozent (2013: 13,7) zu. Ebenso die FDP mit 6,7 Prozent (2013: 5). Die Wahlbeteiligung betrug 47,1 Prozent. Die SPD kam nur auf 23,3 Prozent (2013: 29,8) – das bisher schlechteste Ergebnis der Partei bei Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein.