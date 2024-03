Billiger Wein Kauft nie Riesling für 2,79 Euro!

Ich glaube zu wissen, was hinter seiner Bewertung steht. Er hat es ja auch ausgeführt. Riesling gehöre einfach in gute Lagen. An der Mosel gebe es die (noch). Die Pfalz und Rheinhessen seien weder für Steilhänge noch für Schieferböden bekannt. Trotzdem wachse in der Pfalz mehr Riesling als an der Mosel und in Rheinhessen fast genauso viel.