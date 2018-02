später lesen Eröffnungsfeier der Winterspiele Cologna trägt Schweizer Fahne Teilen

Der dreimalige Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna trägt die Schweizer Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Freitag in Pyeongchang. Der 31-Jährige wurde vom Schweizer Chef de Mission Ralph Stöckli dazu auserkoren. "Dario Cologna ist aufgrund seiner Erfolge als Spitzensportler und aufgrund seiner bescheidenen und doch zielstrebigen Art ein herausragender Botschafter für den Schweizer Sport und somit prädestiniert, diese ehrenvolle Aufgabe zu übernehmen", sagte Stöckli. Cologna freut sich über die "große Ehre". Er wolle diese positiven Emotionen in seine Wettkämpfe mitnehmen, ergänzte er.