Computer-Kompetenztest für neu zugewanderte Kinder

Nach einer Testphase an fünf Schulen in der Pfalz und in Rheinhessen ist ein computergestützter Kompetenztest für neu zugewanderte Kinder mit geringen Deutschkenntnissen ausgeweitet worden. Weil man sehr gute Erfahrungen mit dem Programm gemacht habe, nähmen 34 weitere Schulen teil, berichtete eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. „Dazu gehören eine Grundschule, 19 Realschulen plus, vier Realschulen plus mit angegliederter Fachoberschule, eine Integrierte Gesamtschule, sechs berufsbildende Schulen sowie drei Gymnasien.“ dpa