Daun : Corona-Fallzahlen steigen – Impfbus kommt nach Daun

Daun (red) Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat gestern drei bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl bislang positiv auf das Corona-Virus getesteter Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf 2728 Personen.

Aktuell sind 211 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Sieben der positiv getesteten Personen sind in stationärer Behandlung.

Der Impfbus steht am Mittwoch, 24. November, von 9 bis 17 Uhr wieder am Forum Daun, Leopoldstraße 5. Eine Terminvergabe erfolgt laut Pressemitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung nicht. Es werden die Impfstoffe von BioNTech und Johnson & Johnson verimpft. Neben den Erst- und Zweitimpfungen werden auch Booster-Impfungen vorgenommen. Eine Booster-Impfung werde in einem Abstand von sechs Monaten zur Zweitimpfung verabreicht beziehungsweise bei einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson in einem Abstand von vier Wochen zur Erstimpfung.