später lesen Berlin CSU und SPD gehen auf Konfrontationskurs Teilen

Twittern

Teilen



Unmittelbar vor dem Spitzengespräch von Union und SPD zur Regierungsbildung am heutigen Mittwoch ist die CSU weiter auf Konfrontationskurs zu den Sozialdemokraten gegangen. Sie schreibt das Gegenteil von dem fest, was die SPD will: den Wehretat stark erhöhen, die Integration in der EU begrenzen, sozialdemokratische Bildungsreformen zurückdrehen.Doch auch die SPD betont die Differenzen zu den Verhandlungspartnern. Die Sondierungen in größerer Runde beginnen am 7. Januar.