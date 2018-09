später lesen Meinung Da hat man sich zu früh gefreut FOTO: TV / Schramm, Johannes FOTO: TV / Schramm, Johannes Teilen

Twittern

Teilen



Das 2014 servierte Häppchen namens Finanzierungsmodell für Trockenmauersanierung hat sich als ungenießbare Schaupackung erwiesen. Die Rechtslage sei heute eine andere, zudem seien keine Windräder in Sichtweite der Ritsch errichtet worden, was in Mainz aber schon 2014 bekannt sein musste.