Das haben Sie in der Nacht verpasst

Olympische Spiele in Pyeongchang

Sie haben lieber geschlafen, als sich die Nacht vor dem Fernseher um die Ohren zu schlagen? Kein Problem! Hier sind die Nachrichten aus der Nacht von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.

Wilde Goggia - emotionale Vonn

Sofia Goggia ist zum ersten italienischen Abfahrts-Gold bei den Frauen gerast. Mit ihrer wilden, oftmals zu riskanten Fahrweise hat sie die Konkurrenz schon oft das Fürchten gelehrt und drei Abfahrten im Weltcup gewonnen, darunter die Generalprobe in Jeongseon vor einem Jahr. Ski-Superstar Lindsey Vonn (USA) musste sich mit Bronze begnügen. Danach flossen ein paar Tränchen. Silber ging mit nur 0,09 Sekunden Rückstand an die Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Viktoria Rebensburg (Kreuth), Olympiasiegerin 2010 im Riesenslalom, fuhr mit 1,42 Sekunden Rückstand auf Rang neun. Kira Weidle (Starnberg/1,79) beendete ihre erste olympische Abfahrt auf Platz elf.

Frühes Aus und schwere Stürze

Die drei deutschen Skicrosser sind bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter zählende Paul Eckert scheiterte ebenso bereits in der ersten K.o.-Runde wie Tim Hronek und Florian Wilmsmann. Eckert wurde nur Dritter seines Laufs. Der 27-Jährige hatte bei der Olympia-Generalprobe im kanadischen Nakiska seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Auch Tim Hronek schied als Dritter aus, Florian Wilmsmann wurde nur Vierter und damit Letzter. Der Franzose Terence Tchiknavorian, der Österreicher Christoph Wahrstötter und der Kanadier Christopher Delbosco stürzten jeweils schwer und musste von Sanitätern von der Strecke gebracht werden.

Alle Sprünge gestanden

Eiskunstläuferin Nicole Schott war nach dem ersten Teil ihres Wettkampfes richtig happy. "Endlich ein wirklich gelungenes Kurzprogramm, darauf habe ich schon die ganze Saison gewartet", sagte die deutsche Meisterin, nachdem sie dank einer überzeugenden Leistung souverän den Sprung ins Kür-Finale geschafft hatte - und das mit Saisonbestleistung. In der Kür am Freitag wird es für die 24-Jahrige darum gehen, ähnlich fehlerfrei durch das Programm zu kommen.

Historischer Misserfolg für kanadische Curlerinnen

Die Curlerinnen von Olympiasieger Kanada bleiben zum ersten Mal in der Geschichte der Winterspiele ohne Medaille. Der Gewinner von Nagano 1998 sowie Sotschi 2014 unterlag Großbritannien im achten von neun Gruppenspielen 5:6 und kann sich mit einer Bilanz von drei Siegen und fünf Niederlagen im abschließenden Duell mit den Olympischen Athleten aus Russland (20.05 Uhr OZ/12.05 MEZ) nicht mehr für das Halbfinale qualifizieren. Großbritannien steht durch den Sieg vorzeitig unter den besten Vier, ebenfalls die schwedische Mannschaft um Skip Anna Hasselborg, die China mit 8:4 besiegte. Bereits am Dienstag hatte sich das südkoreanische Team als erste Mannschaft für das Halbfinale qualifiziert. Die "Garlic-Girls", so der Spitzname der Koreanerinnen, dürfen auf Gold hoffen.

(areh)