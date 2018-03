(bl) Bei der TV-Sportlerwahl 2017 kann noch bis 15. Februar abgestimmt werden. Und so geht‘s: Sie können zum Beispiel den links abgedruckten Coupon ausfüllen und an die angegebene Adresse schicken. Oder Sie nutzen ein Onlineformular. Zu finden ist es unter www.volksfreund.de/ sportlerwahl. Oder Sie rufen an: 0137/8226678 plus die Endziffer Ihres Favoriten (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarife können erheblich höher sein). Abstimmungszettel liegen auch in den Sparkassen-Geschäftsstellen aus. Das Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern werden verschiedene Preise verlost.