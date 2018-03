später lesen Meinung Dass er geht, ist verständlich FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Macht man so was, darf man das? Ein Abschlusszeugnis ausstellen, wo das Schuljahr doch noch voll im Gange ist? Natürlich nicht, was für Schüler gilt, gilt auch für Basketballtrainer. Nachdem klar ist, dass Marco van den Berg die Gladiators im Sommer verlassen wird, lassen sich dennoch drei Punkte bereits jetzt festhalten. Erstens: Die Gründe für seinen Abgang sind verständlich. Zweitens: Auch wenn seine das Team betreffenden Entscheidungen nicht immer nachvollziehbar waren, gab ihm der sportliche Erfolg letztlich recht. Van den Berg hat immensen Anteil daran, dass es nach dem TBB-Crash 2015 weiterhin einen Trierer Profi-Basketballclub gibt, der regelmäßig bis zu 3000 Fans begeistert. Drittens wird sein Abgang die Gladiators dennoch nicht zurückwerfen. Denn mit Christian Held steht ein talentierter Nachfolger bereit, der für neue Impulse sorgen wird.