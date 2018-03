später lesen KOMMENTAR Dem Ärger wird die Tür geöffnet FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Was rechtlich in Ordnung ist, muss nicht zwangsläufig gut sein. Beim Projekt Innenentwicklung vor Außenentwicklung drängt sich diese Meinung geradezu auf. Da wird etwas Gutes initiiert, aber offenbar von der falschen Stelle. Dabei dürfte klar sein, dass eine verschuldete Ortsgemeinde, und das sind die meisten, auch keine Zustimmung für solch ein Förderprogramm bekommen würde. So wird ohne Grund Ärger hervorgerufen.