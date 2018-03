Den „Herminator“ eingeholt: Ski-Ass bastelt an Legende

Auf dem Weg zur skisportlichen Unsterblichkeit hat Marcel Hirscher in Österreich kaum noch Tore zu umfahren. Nach seinem 54. Weltcup-Sieg im faszinierenden Flutlicht-Slalom von Schladming steht der Edeltechniker nun auch ganz offiziell auf einer Stufe mit dem Ski-Heroen Hermann Maier – und könnte den einstigen Champion bald ganz hinter sich lassen. „Das sind Rekorde, die ganz schön Gewicht haben“, meinte Hirscher und sagte zur erreichten Maier-Marke: „Ein Traum ist wahr geworden.“ Seit Hirscher vom Super-Talent zum Fast-Alles-Gewinner geworden ist und in den vergangenen sechs Wintern die Weltcup-Gesamtwertung teils mit famosen Vorsprüngen gewann, wird er mit dem „Herminator“ verglichen. Am Dienstagabend holte der junge Salzburger den älteren Salzburger dann ein, bei einem Flutlicht-Duell mit seinem Dauerrivalen Henrik Kristoffersen aus Norwegen. „Das ist unglaublich“, sagte der 28-Jährige und kündigte an: „Schauen wir mal, was noch möglich ist.“ Niemand zweifelt daran, dass Hirscher zur alleinigen Nummer zwei hinter dem schwedischen Rekordmann Ingemar Stenmark (86) aufsteigt. Auch Hermann Maier stellt sich auf noch viele Hirscher-Siege ein, das zumindest schrieb er in einer öffentlichen Glückwunsch-Mail.

(dpa)