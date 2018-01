Testphase kommt mit Verzögerung

Der Aldi-Kreisel in Bernkastel-Kues soll bald auch in Richtung Gartenstraße befahrbar sei.

Die Schilder sind da, die notwendigen Markierungsgarbeiten sollen erfolgen, wenn es trockener ist. Dann können Autofahrer und Zweiradfahrer den Aldikreisel im Stadtteil Kues in einer Testphase auch in Richtung Gartenstraße verlassen. Bisher verbietet ihnen ein Einbahnstraßenschild dies. Wie berichtet soll die Regelung geändert werden, weil die Sanierung der Cusanusstraße auf dem Plan steht und nach Ausweichmöglichkeiten gesucht wird. Grünen-Stadtratsfrau Gertrud Weydert hat aber ein gutes Erinnerungsvermögen. Das sollte doch schon im Frühjahr 2017 umgesetzt werden, sagte sie in der Sitzung des Stadtrates.

Der Beschluss sei vor einem Jahr getroffen worden. Er habe die Verwaltung drei Mal an die Umsetzung erinnert, sagte Stadtbürgermeister Wolfgang Port. „Es ist ärgerlich, dass es so lange dauert.“ Warum dauert das so lange? Er könne das auf die Schnelle nicht sagen, bedauert Leo Wächter, hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Er werde sich aber darum kümmern, verspricht er.