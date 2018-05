später lesen Extraleistungen Der Arzt als Verkäufer Teilen

Der Arzt genießt in der Regel ein hohes Maß an Vertrauen. Wenn er mich auf Extraleistungen hinweist und sie ausdrücklich empfiehlt, dann wird das schon in Ordnung gehen, denkt sich der Patient. Nur denkt er dabei nicht selten falsch. Denn bei den meisten der angebotenen Extras steht offenkundig nicht der medizinische Nutzen im Vordergrund, sondern die Gewinnmaximierung mancher Praxen. Älteren Untersuchungen zufolge sollen sich die Gesamteinnahmen durch sogenannte Igel-Behandlungen im Milliardenbereich bewegen. Von Stefan Vetter