später lesen WM-Geflüster Der Schuldige ist schon gefunden Teilen

Twittern

Teilen



Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr: Während ich ansatzlos vom Schimpfen über die lahme Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft in die Analyse übergehe (warum verteidigt Kimmich so hoch, hat Khedira überhaupt einen Zweikampf gewonnen, wieso bringt Jogi den Reus so spät) hat meine bessere Hälfte schon einen Schuldigen gefunden: „Du hast ja auch dein Deutschland-Trikot nicht angezogen.“