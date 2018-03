Der Stadtrat sollte erst einmal für bessere Radwege sorgen

Bettensteuer

Zu Berichten über die neue Bettensteuer in Trier:

Die Bettensteuer in Trier scheint derzeit nicht nur die Gemüter der Hoteliers und Gäste zu erregen. So hat der erfahrene Hotelier Artur Friedrich das Altstadthotel augenscheinlich aus Furcht vor massivem Rückgang von Reservierungen vorübergehend geschlossen. Damit versiegt eine der zusätzlich von der Stadt Trier ausgemachten Einnahmequellen.

Der geneigte Leser und Bewohner von Trier fragt sich vor diesem Hintergrund, was der Trierer Stadtrat mit diesen zusätzlichen Einnahmen vorgesehen hat. Dringend nötig wäre ein Konzept zu der schier unlösbaren und nicht hinnehmbaren Situation der Fahrradwege in Trier. Oftmals enden oder münden diese, wenn sie denn existieren, schlagartig inmitten fahrender Personenkraftwagen, was zu unangenehmen Situationen führen kann.

So wirkt es makaber, wenn man in gleicher Ausgabe des Trierer Volksfreund liest, dass erneut ein Fahrradfahrer mit einem Auto zusammenstieß. Eine Folge nicht sprudelnder Einnahmen für die Stadt aus der Bettensteuer? Die Meldungen von solchen Unfällen sind keine Seltenheit, mit der Nachricht aber leider auch meist schon abgetan.

Der Stadtrat sollte hier zur Tat schreiten, es anderen Städten gleichtun und für bessere Radwege sorgen. Und erst dann würde man verstehen und auch akzeptieren, warum der Stadtrat sich den Weg bahnt, eine „rechtlich sichere Variante der Einnahmenerhöhung“ zu kreieren.