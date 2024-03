Hauptsache gesund! Und wo bleibt das Positive?

Kürzlich regte eine von mir sehr geschätzte Kollegin im Gespräch nach einer Fortbildungsveranstaltung an, ich möge doch einmal einen Artikel schreiben („Sie schreiben doch sonst immer so schön“) und auf die Schönheit und Einzigartigkeit unseres Berufs als Hausärztinnen und Hausärzte hinweisen. Sie verstehe gar nicht, dass sich so wenige junge KollegInnen für diesen ärztlichen Tätigkeitsbereich entscheiden, wo er doch so viel Erfüllung und Abwechslung biete- nun denn, ich will es in der gebotenen Kürze probieren- sie hat ja unbedingt recht!