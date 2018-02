später lesen 31 Medaillen im Gepäck Deutsche Olympia-Helden in Frankfurt gelandet Teilen

Twittern

Teilen



Die deutschen Olympia-Helden haben wieder heimischen Boden unter den Füßen. Um 16.41 Uhr setzte die Lufthansa-Maschine LH 713 am Montag am Flughafen Frankfurt/Main auf. Mit an Board waren unter anderem die Eishockey-Silbermedaillengewinner.