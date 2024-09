Platten/Traben-Trarbach Neue Windwarnanlage für die Hochmoselbrücke: B50 wird tageweise gesperrt

Von Montag, 7. Oktober, bis Mittwoch, 9. Oktober, wird die B50neu zwischen dem Kreisel Platten und der Anschlussstelle (AS) Traben-Trarbach in Richtung Hunsrück voll gesperrt. Grund sind Montagearbeiten von Wechselverkehrszeichen am Portal des Tunnels. Aufgrund der Sperrung der B50alt wird der Verkehr schon an der AS Altrich über die L53, L47 und die L158 umgeleitet; die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.