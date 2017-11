später lesen DGB nimmt Lage von Rentnern in den Blick Teilen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stellt heute zum ersten Mal einen Bericht zur Lage der Rentner in Rheinland-Pfalz vor. Demnach beziehen mehr als drei Viertel der Frauen eine Altersrente unterhalb der Schwelle der Armutsgefährdung. Der Rentenreport benennt Unterschiede für Männer und Frauen, aber auch in den unterschiedlichen Regionen des Bundeslands. Der Gewerkschaftsbund verbindet die Studie mit der Forderung nach einem Kurswechsel in der Rentenpolitik. Der DGB hatte den Bericht bereits in der vergangenen Woche angekündigt, dies dann aber kurzfristig verschoben. dpa