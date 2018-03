Diavortrag über das Dritte Reich

Auftakt einer Vortragsreihe über das Dritte Reich ist ein Dia-Abend von Christopf Krieger, Vorsitzender des Vereins Arbeitskreis für Heimatkunde am Montag, 29. Januar, in Traben-Trarbach. Unter der Überschrift „Das Dritte Reich im Bild“ zeigt er bislang unveröffentlichte Bilderfolgen aus dem Fotoarchiv des Mittelmosel-Museums. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Bürgersaal (altes Rathaus) in Traben. Der Eintritt ist frei. Weitere Vorträge etwa über die regionale Schreckensherrschaft der Gestapo und über Zwangssterilisationen sind geplant.