Die Gewinner der Woche

Bei unserem Wochengewinnspiel haben Josefa Dondelinger aus Halsdorf, Renate Meyer aus Schweich, Alwine Wollscheid aus Reinsfeld, Josef Thieltges aus Gerolstein und Irmgard Seiwert aus Welschbillig je zwei Karten für das Konzert mit André Rieu am 18. Januar in Trier gewonnen.

Horst Meyer aus Schweich, Herrmann Fett aus Riol und Klaus-Peter Schommer aus Hontheim können sich über je zwei Karten für die Show der Ehrlich Brothers am 2. Februar in Trier freuen.

Je zwei Karten für das Konzert mit Frank Rohles & Friends am 17. Februar in Schweich gehen an Christa Schilz aus Schweich, Monika Schneider aus Mehring, Bernhard Linkels aus Baustert, Gisela Weiland aus Trier und Gisela Mesas aus Trier.

Andreas Hackenbruch aus Pölich hat beim Reisegewinnspiel einen Gutschein über vier Übernachtungen gewonnen.

Bei unserem Gewinnspiel in der Dezember-Ausgabe von Lucky, dem Kindermagazin, haben Petra Spanier aus Fell, Heike Thielen aus Trier und Edith Leis aus Newel das Fanpaket zum Film Bamse gewonnen.

Anke Schumacher aus Trier kann sich mit ihrer Familie über das Gewinnpaket zum Musical Flori freuen.

Wir wünschen allen Gewinnern viel Spaß mit ihren Preisen.