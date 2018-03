später lesen Die Gewinner der Woche Teilen

Twittern

Teilen



Bei unserem Wochengewinnspiel hat Trudel Kirsch aus Konz zwei Karten für das Kriminal Comedy Dinner am 17. Februar in Trier gewonnen. Über je zwei Karten für die Vorstellung der Ehrlich Brothers am 2. Februar in Trier können sich Klaus Schmitz aus Zemmer, Katharina Prison aus Neidenbach und Ilse Niebes aus Stadtkyll freuen. Günter Scalla aus Schweich, Christa Kowalewski aus Wittlich, Leni Klein aus Rascheid, Hannelore Backes aus Salmtal und Maria Gentgen aus Saarburg sind die Gewinner von je zwei Karten für die Show „Afrika! Afrika!“ am 23. Februar in Trier.