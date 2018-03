später lesen WISSMANNSDORF Die Könige und der Lauf in Wißmannsdorf Teilen

Twittern

Teilen



(teu) Hilfestellung, die sportlichen Vorsätze fürs neue Jahr in die Tat umzusetzen, gibt die DJK Wißmannsdorf. Seit 1983 richtet der Sportverein den Dreikönigslauf als erste Ausdauersport-Veranstaltung des Jahres in der Region an. Wenige Male fiel der Start zu strengem Wetter zum Opfer. Bis 2010 war der Dreikönigslauf ein Rennen mit Zeitmessung rund um den Bitburger Stausee. Seit fünf Jahren fungiert er als ein geführter Gruppenlauf ohne Wettkampfcharakter. Start ist am Samstag, 6. Januar, um 14.30 Uhr am Sportplatz von Wißmannsdorf. Eine Anmeldung ist nicht nötig.