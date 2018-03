später lesen Meinung Die Lage ist brandgefährlich FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Twittern

Teilen



Mehr als 22 000 Überstunden sind klare Beweise einer deutlichen personellen Überlastung der Berufsfeuerwehr Trier. Damit stehen die Brandbekämpfer mit absoluter Sicherheit nicht allein, in der aktuellen Arbeitswelt sind Massen an Überstunden in allen Branchen bedauerlicherweise alltäglich. Aber wenn es darum geht, Leben zu retten und in Extremsituationen innerhalb von Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen treffen zu müssen, ist eine derartige Überlastung eine konkrete Gefahr – sowohl für die Feuerwehrleute selbst als auch für die Menschen, denen sie zu Hilfe kommen.