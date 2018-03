Die Laouster-Daoch – Vom Jahr 2016

Von Mariella Wagner aus Bernkastel-Andel

Was soll das denn sein: „Laousterdaoch“? Wer weiß es noch?

Meine Mutter hatte es mir erklärt, als ich ein Kind war. Der Ausdruck „Laoustern“ bedeutet ganz einfach „Lauschen“, es handelt sich also um „Lausch-Tage“. Die Lauschtage sind die sechs letzten Tage im alten Jahr und die sechs ersten Tage im neuen Jahr. An diesen Tagen sollte man ganz besonders auf das Wetter achten, also lauschen. Denn diese Tage symbolisieren die zwölf Monate im noch unbekannten neuen Jahr.

Wie das Wetter am 26. Dezember ist, so soll es im kommenden Januar werden. Der 27. Dezember steht für den Februar, der 28. für den März, der 29. für den April, der 30. für den Mai und der Silvestertag ist für den Juni verantwortlich.

Vom 1. bis zum 6. Januar laustern wir auf Juli, August, September, Oktober, November und Dezember.

In diesem Jahr habe ich besonders gut auf‘s Wetter gelaustert, bin aber sehr skeptisch, ob sich die Laouster-Daoch Ehre machen werden. Ich hoffe sogar, sie werden es nicht, denn sie sagten leider nicht viel Schönes voraus.

Lauter trübe, regnerische, kühle Tage. Zwar war am 26. Dezember, dem 2. Weihnachtstag, schönes Wetter, doch der Januar, den wir gerade erleben, richtet sich bis jetzt gar nicht danach. Eigentlich soll nur der kommende November etwas Sonnenschein bringen. So lange wollen wir aber nicht warten und wünschen uns, dass diese alte Bauernregel sich verabschiedet hat.

Wir bleiben optimistisch und hoffen auf ein wunderschönes „neues Jahr“!

P.S. Nun haben wir das Jahr 2017 erlebt und wissen, ob das Wetterorakel sich erfüllt hat. Und das Neue Jahr 2018 scheint ja auch ziemlich mild zu starten, besonders der Sommer könnte schön warm werden.