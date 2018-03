Die Polizei trainiert spezielle Einsätze

In einem umgebauten Filmsaal in der Pfalz können sich die Beamten gezielt vorbereiten.

Ob Amoklagen oder Einsätze bei gewalttätigen Auseinandersetzungen: In Zukunft sollen sich die Polizisten in Rheinland-Pfalz unter realistischen Bedingungen auf solche Szenarien vorbereiten können. Dazu hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag ein neues Einsatztrainingszentrum bei Kaiserslautern eröffnet.

Dort wurde ein ehemaliger Filmsaal der Bereitschaftspolizei aufwendig umgebaut. Im früheren Zuschauerbereich befinden sich jetzt eine Wohnung, eine Gaststätte sowie ein Klassenzimmer. Hier werden Szenarien wie etwa die häusliche Gewalt nachgestellt.

Der Boden und die Wände der ehemaligen Bühne sind mit Matten gepolstert. Die Polizisten sollen auf ihnen verschiedene Techniken zur Festnahme von Verdächtigen üben. Alle Räume sind zudem mit modernster Technik ausgestattet. Kameras zeichnen die Einheiten auf, um das Training später auswerten zu können. „Wir können hier alle Herausforderungen abbilden, die sich der Polizei in geschlossenen Räumlichkeiten bieten“, sagt Innenminister Lewentz. Das Training stärke die praktischen Handlungskompetenzen und sei ein unverzichtbarer Bestandteil der Aus- und Fortbildung. Die Kosten in Höhe von 400 000 Euro seien deshalb gut in die Sicherheit der Bürger investiert.

In dem Trainingszentrum sollen die Polizisten auch auf mögliche Terroranschläge vorbereitet werden. Nach der Attacke auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo habe man alle 400 Streifenwagen mit Schutzwesten, Helmen und Maschinenpistolen ausgestattet, sagt Lewentz.

Die Polizisten auf dem Schießstand trainieren mit Weste und Helm. Insgesamt wiege die Ausrüstung etwa 20 Kilogramm, sagt Rainer Köhler, Leiter des Einsatzzentrums. Die fünftägige Fortbildung dafür müssten alle Streifenpolizisten durchlaufen.