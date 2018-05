(ker) In unserem neuen Hochglanz-Magazin „Wandern zuhause“ zeigen wir Ihnen die schönsten Wanderwege der Region Eifel-Mosel-Hunsrück. Unsere große Wanderkarte gibt Ihnen einen Überblick über alle Wanderrouten, so dass Sie sich nur noch die passende Tour aussuchen müssen und losstarten können. Besonders hilfreich sind unsere zahlreichen Wandertipps, die Ihnen Informationen zu der idealen Wanderbekleidung, richtigem Wegproviant oder hilfreichen Wander-Apps geben. So wird jede Wanderung zu einem ganz besonderen Erlebnis! Das neue Magazin ist unter www.volksfreund-shop.de für 5,90 Euro erhältlich. Oder im Service-Center Trier, Neustraße 91.