später lesen Trier Die Stadt verteidigt ihre neue Steuer Teilen

Twittern

Teilen



(jp) Die Stadtverwaltung steht weiterhin hinter der Bettensteuer. „Die grundsätzliche Kritik der Hoteliers, dass es etwas mehr an Verwaltungsaufwand gibt, ist ja nicht neu“, sagt Stadt-Sprecher Michael Schmitz. „Wir haben – in Zusammenarbeit mit Hoteliers – versucht, die Abläufe so einfach wie möglich zu gestalten. Die weitaus meisten Übernachtungen sind private, die ja auch keinen dienstlichen Nachweis erbringen müssen.“