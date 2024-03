Kolumne Mein schöner Garten! Waldboden ist Boden des Jahres 2024

Der Boden des Jahres ist genau das, was meine Leberblümchen lieben. Seit 2005 kürt ein Fachgremium rund um die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft jährlich einen der vielfältigen Böden in Deutschland, „um mehr Licht in die Welt unter unseren Füßen zu bringen.“ 2024 ist es der Waldboden geworden.

12.03.2024 , 19:01 Uhr

Leberblümchen und Buschwindröschen lieben auch im Garten einen humosen Waldboden. Foto: TV/Kathrin Hofmeister