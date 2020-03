Naturschutz : 1000 Nistkästen sollen Meisen anlocken

B Wolfram Leibe (l.) und Thomas Kimmig vom StadtGrün Trier stellen die Nistkästen vor, die jetzt zur Vorbeugung gegen den Eichenprozessionsspinner im Stadtgebiet verteilt werden. Foto: Presseamt Stadt Trier

Trier StadtGrün Trier hat bei den Lebenshilfe-Werkstätten rund 1000 Nistkästen in Auftrag gegeben, von denen bereits 250 im Stadtgebiet aufgehängt worden sind. Der Rest folgt in den kommenden Wochen. Voraussichtlich werden sich vor allem Meisen in den Kästen einnisten.

