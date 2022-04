Musik : 101 Jahre Musikverein Leudersdorf

Leudersdorf Die im Vorjahr abgesagten Jubiläumsfeierlichkeiten werden in diesem Jahr mit einer Festwoche im Bürgerhaus nachgeholt.

(red) Unter dem Motto „Hakuna Matata - Alles jitt joot!”“, lädt der Musikverein Leudersdorf unter der Leitung von Gaby Plötzer für Samstag, 23. April, 20 Uhr, zum Jubiläumskonzert ins Bürgerhaus ein. Neben einem abwechslungsreichen Musikprogramm wird die Verleihung der Pro-Musica-Plakette im Vordergrund stehen. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 16. April, von 11 bis 12 Uhr im Bürgerhaus statt. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Am Sonntag, 24. April, unterhält der Musikverein Berndorf ab 12.30 Uhr das Publikum. Um 14.15 Uhr stellt das Jugendorchester „Best of Six“ sein Können unter Beweis. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt des Gauklers und Jongleurs Christoph Engels ab 15 Uhr. Anschließend übernimmt der Musikverein Bombogen den musikalischen Ausklang.

Am Mittwoch, 27. April, lädt der MV Leudersdorf ab 14.30 Uhr zum Seniorennachmittag ein. In einer gemütlichen Kaffee- und Kuchenrunde musizieren die Flötenkinder und das Jugendorchester „Best of Six“. Anschließend werden dörfliche Anekdoten vorgetragen, bevor es zum Abschluss mit „Quetschbüggel“-Musik die Gelegenheit zum Mitsingen gibt.