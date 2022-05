Fest : 200 Jahre Musikverein Neuerburg

Neuerburg Großes Jubiläums-Wochenende vom 13. bis 15. Mai mit Partynacht, Festabend und Kreismusikfest.

Am Freitag, 13. Mai, startet das Jubiläums-Wochenende mit einer Partynacht. Höhepunkt bildet der Auftritt der achtköpfigen Formation The Heimatdamisch um ihren Bandleader, Arrangeur, Schlagzeuger und musikalischen Chef Florian Rein. Die Band demonstriert in ihrem neuen Programm ein weiteres Mal, wie gut aktuelle Chart-Hits, Rockklassiker sowie Popsongs der 80er und 90er im Oberkrainer-Sound funktionieren. Egal ob AC/DC, Cindy Lauper, Van Halen oder Billy Eilish, The Heimatdamisch zieht all den großen Hits die Lederhosen an und überrascht mit musikalisch-ausgetüftelten und witzig-überraschenden Arrangements. Einlass ist ab 19 Uhr, Fassanstich um 19.30 Uhr. Die Partynacht beginnt um 20 Uhr mit der Vorband ‚Blech Banda‘ und handgemachter böhmischer Blasmusik in modernem Gewand. Das zehnköpfige Ensemble aus der Eifel präsentiert sich in Neuerburg zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Ab etwa 21 Uhr wird The Heimatdamisch den Partygästen in der Stadthalle einheizen. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 Euro auf www.fk-tickets.de und bei Tabakwaren Roos in Neuerburg. An der Abendkosse kostet der Eintritt 18 Euro.