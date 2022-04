Freizeit : 23 neue Wege im Bitburger Land

Bitburg Die Bitburger Landgänge bieten Gelegenheit, die Umgebung zu Fuß zu erkunden – Offizielle Eröffnung Ende April.

Mit Blick auf die demografische Entwicklung in der Verbandsgemeinde Bitburger Land und dem Anstreben die Lebensqualität in den Orten zu steigern, erhält die Schaffung von attraktiven Naherholungs-Angeboten eine immer größere Bedeutung. So sieht es Maria Arvanitis, Geschäftsführerin der Tourist-Information Bitburger Land, die die Idee hinter dem neuen Angebot erläutert: „In der Vergangenheit gab es kaum ein konkretes Angebot an ausgewiesenen Wander- und Spazierrouten in der VG Bitburger Land. Viele in der Landschaft vorhandene Wald- und Feldwege können zwar zum Spazieren“ genutzt werden, allerdings ist für die Nutzung immer eine ausgeprägte Ortskenntnis notwendig. Mit den Bitburger Landgängen soll dieser Entwicklung entgegengewirkt werden.“