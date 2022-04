Motor : 30 Jahre Zeitgeist im „Schlappen“

Reifentwickler Andreas Schlenke erläutert die Geschichte und das Meinungsverhalten in 30 Jahren Conti Eco-Contact Reifen. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Das Jubiläum des Continental EcoContact weist nach: Nachhaltigkeit spielt auch beim Reifen eine immer größere Rolle.

Wie sich eine komplette Familie von Sommerreifen über drei Jahrzehnte hinweg im Handel schlägt, ist manchmal auch so ein bisschen Abbild der Gesamtgesellschaft. War bei der Erstauflage des EcoContact in den frühen 1990er Jahren noch die „Ich will Spaß – Ich geb Gas“-Fraktion im Meinungsbild vorherrschend, so änderte sich das von Reifengeneration zu Generation. 1996 folgte der „EcoContact EP“. Danach der „EcoContact 3“ (2003), der EcoContact 5 (2012) und schließlich der aktuell noch gültige EcoContact 6, der 2019 aufgelegt wurde. Einen „EcoContact 4“ gab es übrigens nicht, weil die Produktfamilie weltweit verkauft wurde und im asiatischen Raum die Zahl 4 ähnlich wie bei uns die 13 als Unglückszahl gilt. Und wer rüstet sein Auto freiwillig mit einem „Unglücksreifen“ aus…