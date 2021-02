Trier : 360-Grad-Tour durch das Kurfürstliche Palais

Trier Hochschule Trier und ADD machen das Gebäude virtuell zugänglich.

(red) Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) öffnet ihre Türen. Mit der neuen 360°-Tour durch das Kurfürstliche Palais in Trier können sich alle Interessierten im Internet die repräsentativen Räumlichkeiten in der ersten Etage und im Erdgeschoss des Palais sowie die historische römische Wand im Keller des Gebäudes virtuell ansehen. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Hochschule Trier umgesetzt. Die Fachrichtung Bauingenieurwesen forscht schon seit mehreren Jahren im Bereich Digitalisierung von Gebäuden.