Konzert : A cappella Nacht der Filmmusik

Bernkastel-Kues Open-Air-Konzert mit das A-cappella-Ensemble Str8voices in Bernkastel-Kues.

(red) Vor der abendlichen Flusskulisse intoniert das A-cappella-Ensemble Str8voices unvergessliche Melodien aus mehr als 20 Filmen für all diejenigen, die musikalisch in großes Kino und in neue Klangwelten eintauchen möchten. Am Donnerstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr sind die Sängerinnen und Sänger zu Gast in den Bernkastel-Kueser Moselauen. Bekanntheit erlangten str8voices mit ihrem Youtube-Video „Far over the misty mountains cold“, das bis heute sieben Millionen Aufrufe verzeichnet. Tickets: 19 Euro, Schüler: 10 Euro.