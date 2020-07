Musik : Ab in den Süden: Vernesa Berbo & die Balkan Boys

Ab in den Süden: Vernesa Berbo & die Balkan Boys

Trier Open-Air-Konzert in der Tuchfabrik.

(red) Vernesa Berbo & die Balkan Boys machen am Freitag, 31. Juli, 19.30 Uhr, Station im Innenhof der Trierer Tuchfabrik. Drei Musiker aus dem Thüringer Balkanwald treffen auf die Schauspielerin und Sängerin Vernesa Berbo. Zusammen besingen sie Liebe, Mut, Schönheit und die Sehnsucht nach Nirgendwo. Balkan Jazz, Soul, Roma, Folk und Sliwowitz treffen ungebremst auf einander. Dieses musikalische Erfolgsrezept verzückt schon länger das Publikum am Maxim-Gorki-­Theater in Berlin. Tickets: 15 Euro. Als Special serviert das Textorium Ćevapčići mit Ajvar und Pommes frites (nicht im Eintrittspreis enthalten).