Brauchtum : Advent, Advent ...

Ist zwar kein Adventskranz, doch rund und mit Lichterglanz: In der Langzeitbelichtung unseres Lesers Frank Schuhmacher hat der Dauner Kreisverkehr einen besonderen Reiz. Foto: Frank Schumacher

Region An diesem Sonntag beginnt die Weihnachtszeit: Auf dem Adventskranz wird die erste Kerze angezündet.

Prost Neujahr! Nein, das Kalenderjahr beginnt natürlich erst am 1. Januar, auch wenn manch einer in diesen Zeiten gerne mal einenn ganzen Monat streichen würde. Aber mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr – obwohl das auch in Nicht-Corona-Zeiten selten Anlass für eine rauschende Party mit knallenden Sektkorken ist.