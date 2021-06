Festival : Ahoi! – Das Sommerheckmeck hisst die Segel

Region (red) Das achte „Sommerheckmeck“ bringt junge Kultur an besondere Orte in Trier und der Eifelregion. In diesem Jahr drehen sich alle Produktionen und Workshops um das Thema „Wasser“. Unter dem Motto „Ahoi – Auf großer Fahrt!

Im Juli und August präsentiert das Sommerheckmeck dann Veranstaltungen an besonderen Orten wie Burgen und Schlössern in und um Trier. Besonders spannend sind in diesem Jahr die neuen, am Wasser gelegenen Spielorte: Erstmals wird das Sommerheckmeck auch auf der Bühne am Ufer der Lieser in Wittlich und auf einer schwimmenden Seebühne auf dem Stausee Bitburg veranstaltet. Wie immer gibt es in der ersten Ferienhälfte Workshops, die gemäß dem übergeordneten Thema einen klaren Outdoor-Schwerpunkt verfolgen.