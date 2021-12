Comedy : „Alles scheiße – Laune super!“

Daun/Trier Inge Appelt macht Station in Daun und Trier.

(red) Der Comedian Ingo Appelt präsentiert sein neues Programm „Der Staats-Trainer“. Damit will er aufrichten und trösten – wenn es sein muss eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: Alles scheiße – Laune super! In der Region gibt es drei Termine: am Samstag, 18. Dezember, im Forum Daun sowie am Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. Dezember, in der Trierer Tuchfabrik. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Aktuelle Informationen gibt es auf www.ingo-appelt.de