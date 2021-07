Tufa Open Air : Allround-Entertainer aus Bayern und Frauenpower aus Köln

Trier Comedian Martin Schmitt und die Kölner Band Luah sind zu Gast im Innenhof der Tuchfabrik.

(red) In seinem Programm „Bässdoff“ präsentiert Comedian Martin Schmitt aus seinen erfolgreichen Programmen „Schmitt“, „Aufbassn!“ und „Von Kopf bis Blues“ das Beste in Form einer Melange aus eigenen bayerischen Songs und Gedichten, Blues, Boogie Woogie und Harlem Stride Piano. Zu erleben am Mittwoch, 7. Juli, um 19.30 Uhr im Innenhof der Trierer Tuchfabrik. Eintritt: 17/12 Euro. Foto: Uwe Niklas