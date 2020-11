Für den guten Zweck : Alte Handys sind Gold wert

Trier Diözesanstelle Weltkirche sammelt alte Handys für das Hilfswerk Missio

(red) Die Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Trier (DWK) beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Woche der Goldhandys, einer Initiative des katholischen Hilfswerkes Missio. In der Geschäftsstelle der DWK können zum 15. November gebrauchte Mobiltelefone abgegeben werden. Mit einer Handyspende schützt man zum einen die Umwelt: Durch das Recycling der wertvollen Rohstoffe wie Gold muss weniger Material umweltschädigend abgebaut werden. Zum anderen hilft man Menschen in der Demokratischen Republik Kongo, denn aus dem Erlös der Wiederverwertung erhält Missio einen Betrag, mit dem Familien in Not unterstützt werden. Die Daten der Alt-Handys werden dabei komplett gelöscht. Missio schätzt, dass rund 200 Millionen ausgediente Handys ungenutzt in deutschen Schubladen liegen.