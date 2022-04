Motorradwallfahrt : Segnung auf zwei Rädern

Klausen Biker erwartet am 1. Mai wieder volles Programm bei der Motorradwallfahrt nach Klausen

(red) Nachdem coronabedingt die Motorradwallfahrt 2020 und 2021 nur mit „Drive-through-Segen“ möglich war, soll dieses Jahr am 1. Mai wieder etwas Normalität eintreten. Neben der Open-Air-Messe wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Den beliebten Aufkleber zur Motorradwallfahrt gibt es dieses Jahr in einer Sonderedition. Musikalisch wird die Trierer Mundartband Leiendecker Bloas für die Gestaltung der Messe sorgen und nach dem Korso noch ein „Hut-Konzert“ geben. „Wir freuen uns auch riesig, wieder dabei zu sein. Für die Bloas ist es der erste Auftritt in diesem Jahr und mit neuer Besetzung. Wir werden natürlich ,Dajee komm fahr mit mir mit‘ spielen“, kündigt Helmut Leiendecker an.