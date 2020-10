Backrezept : Apfel-Marmor-Muffins mit Streuseln

Trier Rezept von Tanja Logemann

(red) Kleine Schleckermäuler werden die Apfel-Marmor-Muffins mit Streuseln mögen, sie schmecken so schön schokoladig und saftig. Die Kinder können bei der Zubereitung helfen.

Mehl mit dem Backpulver in eine Schüssel sieben. Salz, Quark, Öl, Milch, Eier und Zucker dazugeben und verquirlen. Den Teig in zwei Teile teilen. In den einen Teig das Kakaopulver geben und verrühren.