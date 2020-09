Motor : Audi RS4: Wie DTM mit Kofferraum

TRIER „Schöne Kombis heißen Avant.“ Diesen griffigen Spruch haben sich ein paar Marketing-Strategen bei Audi mal ausgedacht. Wir fügen hinzu: „Schnelle Kombis heißen RS.“ So wie beispielsweise der RS4, den die Ingolstädter jetzt einem Facelift unterzogen haben.

Dass ausgerechnet in diesen Tagen die Deutsche Tourenwagenmasters mit den dominierenden Audi-Boliden am Nürburgring gleich zweimal gastiert, ist indes nur (passender) Zufall.

Das Auffälligste an einem Fahrzeug, das es so wunderbar versteht, seine eigentlichen Qualitäten und Spaßfaktoren dank Allradantrieb, Hinterachsdifferenzial, Achtgangautomatik (wahlweise Paddel), und natürlich des 2,9 Liter großen Bi-Turbo V6 mit 450 PS hinter einem erfrischenden Mausgrau zu verbergen, ist die Tatsache, dass man sehr genau hinschauen muss, um dessen spezielle Detail-Unterschiede zu entdecken.

Als da wären: ein breiterer und flacher Grill, neue Schürzen, überarbeitete Leuchten und gegenüber dem normalen A4 um satte drei Zentimeter erweiterte Radhäuser. Dass im wie immer piekfeinen Interieur mit edelsten Materialien in ebensolcher Verarbeitung in punkto Digitalisierung und Konnektivität alles auf „State of the Art“ gebracht wurde, darf man bei einem Fahrzeug mit einem Basispreis jenseits der 80 000-Euro-Grenze auch schon einmal erwarten.