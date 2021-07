Bobby-Car-Auto-Kino-Lesung : Auf Bobbycars zum Weltrekord

Morbach Wie im Autokino: Der Kinderbuch-Autor Stefan Gemmel plant eine besondere Lesung.

(red) Zwei Weltrekorde hält der aus Morbach stammende Autor Stefan Gemmel bereits, nun soll ein weiterer hinzukommen. Nach einer Lesung vor 5542 Kindern in der Frankfurter Commerzbank-Arena 2018 und der schnellsten Lesereise der Welt mit 82 Lesungen in 13 Tagen, 10 Stunden und 7 Minuten in allen deutschen Bundesländern 2015 geht es nun um eine Lesung für Kinder wie im Autokino – mit Bobby-Cars, Rutschautos, Dreirädern, Kettcars und Seifenkisten. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 9. Juli, um 9.30 Uhr am Morbacher Sportzentrum. Stefan Gemmel liest aus seiner Bestseller-Reihe „Im Zeichen der Zauberkugel“, wobei er einige Passagen eigens für diesen Tag geschrieben hat. Die Lesung wird über Lautsprecher und Kino-Großleinwand übertragen. Erwartet werden mehr als 300 Teilnehmer, mindestens 250 sind für die Anerkennung des Weltrekords erforderlich. Coronabedingt können jedoch nur Morbacher Schüler der Klassen 1 bis 5 teilnehmen, die dazu bereits eine Einladung erhalten haben. Weitere Infos auf www.weltrekord-lesen.de