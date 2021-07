Kleinkunst : Auf charmante Art böse Dinge sagen

Trier Comedy mit Till Reiners auf dem Vorplatz der Arena.

(red) Man könnte ihn durchaus als Shooting-Star der Comedy-Szene bezeichnen. Till Reiners hat es von der Comedy-Slam-Bühne in Trier in die großen deutschen Comedy-Shows geschafft. Egal ob „Heute Show“ oder „Die Anstalt“ – Till Reiners ist dabei und zerlegt die deutsche Politik kabarettistisch in ihre Einzelheiten. Nun kommt er mit seinem Programm „Bescheidenheit“ Im Rahmen des regionalen Teils des Arena-Open-Air-Sommers am Donnerstag, 5. August, zurück nach Trier, wo alles begonnen hat. Die Show beginnt um 20 Uhr auf dem Vorplatz der Arena. Tickets ab 21,85 Euro gibt es im Ticket-Shop der Arena Trier und bei Kartenvorverkauf Trier in der Fleischstraße, sowie online unter www.kartenvorverkauf-trier.de und www.arena-trier.de.